24 Mart 2019, 11:02
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Yıldırım: "İstanbul Üretmezse Türkiye Durur"

- İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingine katıldı.

- İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingine katıldı. belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA