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Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması

Bursa'nın Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Yıldırımlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

01.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:23
Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması
Bursa 'nın Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Yıldırımlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, ilçesindeki çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Yazıcı yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

65 yaş ve üstü olan vatandaşlardan maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu kişilerin sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü,İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD ve Kızılay'ında yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu kurduklarını belirten Yazıcı, "Vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 150 kamu personeli, Kaymakamlık bünyesinde 11 hat, 155, 156 ve 112 acil çağrı merkezine gelen çağrılarda dahil olmak üzere İlçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli personellerimiz yine Kaymakamlığımız koordinasyonunda 7/24 hizmet vermektedir" dedi.

3 bin 155 vatandaşa düzenli olarak gıda kolisi gidecek

Son 10 günde vefa çalışmaları kapsamında Yıldırım genelinde toplam 2 bin 246 vatandaşın çağrısına kulak verdiklerini anlatan Adem Yazıcı, "Halihazırda İlçe Belediyemiz aracılığıyla bin aileye düzenli olarak günlük ekmek ve haftalık gıda, hijyen malzemesi dağıtılmaktadır. Belediyemizin ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek dağıtımı da aktif olarak devam etmektedir. Ayrıca 112 başta olmak üzere çağrı merkezlerimize düşen çağrılara ilgili personellerimiz tarafından geri dönülerek istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli bilgi alınıp yapılması gerekenlerle alakalı harekete geçilmiştir. Kimsesiz, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hastaneye gitme talepleriyle alakalı adreslerine Kaymakamlığımızca taksi gönderilmekte olup tedavilerinin bitimde yine yönlendirilen taksiyle adreslerine kadar bırakılmaları sağlanmakta, tedavileri özenle gerçekleştirilmektedir. Yine 65 yaş üstü ve kronik rahatsız vatandaşlarımızın maaş vb. paralarını çekecek yakınları yoksa görevlendirdiğimiz 80 kamu personeli mutemet tarafından paraları çekilip kendilerine teslim edilmektedir. Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü başta olmak üzere dar gelirli halihazırda vakfımızdan yardım alan maddi durumu iyi olmayan 3 bin 155 vatandaşımıza başta Belediyemiz, STK'lar ve hayırseverlerimiz aracılığıyla düzenli olarak gıda kolisi ulaştıracağız. Ayrıca vatandaşlarımızın seyahat izinleri ile ilgili belge ve yönlendirme işlemleri de yine iletişim merkezimiz tarafından yürütülmektedir. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Devletimizin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel
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