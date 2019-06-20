20.06.2019 08:41
Haberler» Güncel» Haber

Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü

Yıldırım Mayruk

Çantanın tanıtımı için Antalyalılarla buluşan Yıldırım Mayruk, Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen çay saati sohbetinde moda ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Sanat camiasıyla ilgili konuşan Mayruk, Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı. Duayen modacı, "Gençlerden Serenay Sarıkaya'nın giyimini, tarzını çok beğeniyorum. Giyinmeyi ve kedine yakıştırmayı biliyor. Onun dışındakilerin hiçbirini beğenmiyorum" diye konuştu.

Yıldız Tilbe'yi eleştiren Yıldırım Mayruk, "Yıldız Tilbe tuvaletini giyip, üzerine şalvar giyiyor. Eskiler günün her saatine göre giyinirlerdi. Şıklık vardı. Şimdi sanat camiası istikrarlı değil" dedi.

Abartılı ve kendine has giyim tarzıyla her zaman adından söz ettiren Bülent Ersoy ile ilgili de konuşan usta modacı, "Bülent Ersoy yasaklı döneminde hep bana gelirdi. 'Hayatımda bir tek senden korkarım' der. Ama şimdi abartılı giyiniyor. Daha şık olabilir. Kendisini, sesini, sanatını çok seviyorum ama giyimini abartılı buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
MİGROS TİC. A.Ş., Antalya, Serenay Sarıkaya, Yıldırım Mayruk, Güncel

Son Dakika Haberleri
08:56 Ekrem İmamoğlu Şile'de konuştu
08:56 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
08:55 Kocaeli TEM'de plastik boru yüklü tır alev alev yandı
08:53 "Okul Gıdası" logosunun kullanım detayları belli oldu
08:50 (Özel) Mevsimlik işçilerin yürek burkan dramı
08:50 Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün 4 dünya rekoru
08:50 Afyonkarahisar'da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastı