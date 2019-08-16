Haberler» Spor» Haber

Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.

16.08.2019 11:26 Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yıldırım Mert Çetin'in arşiv görüntüsü



Gençlerbirliği, Cengiz Ünder, Mert Çetin, Roma, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:00   Beşiktaş'ın hedefi 16'ncı şampiyonluk
12:57   Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
12:36   Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü
12:36   Göztepe zincir kıracak
12:31   5 ayda 30 kilo verdi, dünya şampiyonu oldu
12:30   Rize'de Red Bull Formulaz zamanı
12:27   Altay kalesinde büyük rekabet