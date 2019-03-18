Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, araçla otogara yapılan giriş-çıkışlarda vatandaşlardan 25 dakika için ücret alınmasına ilişkin şikayetler aldığını belirterek, "Şimdi sizden bir şey istiyorum. Vatandaşlar, 'Otogara gidiyoruz. 25 dakika için bizden para alıyorlar' diyor. Bu parayı kaldıralım mı? Söz veriyor musunuz? Madem, siz söz verdiniz. Siz isteyin ben yapayım. İşte bu kadar." dedi.

Yıldırım, Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Otogarı Esnafı ile Buluşma" programına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana ulaşım sektörüne hizmet veren esnafla bir araya geldiğini söyledi.

Otobüs esnafının sorunlarını yakından bildiğini dile getiren Yıldırım, "Hizmet anlayışımda vatandaşa rağmen bir çalışma şekli yoktur. Otobüsçülük zor bir iştir. İnsanlar, canlarını size emanet ediyor. Sizlerin de bu sorumluluğun farkında olduğunu biliyorum. 15 yıl içerisinde Türkiye'nin altyapısını ve yollarını o kadar güzel yaptık ki altyapıda Türkiye 39. sıradan 9. sıraya yükseldi. 15 yılda 30 sıra yükseldi. Bugün bölünmüş yollar, hayat da kurtarıyor." diye konuştu.

"10 BÜYÜK PROJEDEN 6'SINI YAPMAYI BAŞARDIK"

Otobüsçülerin nerede, nasıl çalışacaklarına, otogarın nerede inşa edileceğine ve kaç tane olacağına tek başına karar vermeyeceğini, bunlara ilişkin kararların esnafla birlikte alınacağını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Beni buradaki herkes bilir. Kafama göre iş yapmam. Damdan düşeni ararım. Kafanız rahat olsun. İstanbul daha iyisini hak ediyor. Niye sizin otogarınızın 2 bin 200 dükkanının 250'si çalışsın diğeri çalışmasın. Milli servet değil mi? Otobüslerde sorun yok. Ama mekana gelen binlerce insan geldiği tesiste de gurur duyması lazım. Bunu istemez misiniz? Bunu birlikte yapacağız. Sizin itibarınızı, imajınızı bozacak hiç bir şeye gönlüm razı olmaz. İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdık. Dünya 10 senedir kriz içinde. Kriz 2008'den beri devam ediyor. Ama biz, bu krizlere rağmen dünyada yapılan 10 büyük projeden 6'sını yapmayı başardık."

"BU PARAYI KALDIRALIM MI?"

Sorunları çözecek tecrübe ve iradelerinin olduğunun altını çizen Yıldırım, "İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen bir şehir arasına sokmaya ahdettik, karar verdik ve bunu birlikte başaracağız." dedi.

"İstanbul'a bir otobüsçü yakışır mı?" diye soran ve destek isteyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç dert etmeyin. Sizin gönlünüzün razı olmadığı bir işi yapmam. İstanbul için en iyisi ne ise, siz isteyecek, bizler de yapacağız. Dünya değişiyor. Buna bağlı olarak talepler ve beklentiler de değişiyor. Bu değişime gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatamayız. Hepimizin hem işlerimizin güzel olmasını hem de seyahat edenlerin rahat etmesini istiyoruz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Vatandaşlar, 'Otogara gidiyoruz. 25 dakika için bizden para alıyorlar' diyor. Bu parayı kaldıralım mı? Söz veriyor musunuz? Madem, siz söz verdiniz. Siz isteyin ben yapayım. İşte bu kadar. Buradan ilan ediyorum aramıza kimse giremez. Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Olay belli. 12 günümüz var. Daha çok çalışacağız. Eşimizi dostumuzu herkesi sandığa götürerek İstanbul'a sahip çıkacağız.İstanbul önemli. Çünkü, İstanbul bir şehirden ötedir. İstanbul ayakta dimdik kalacak ki, Türkiye hedeflerine yürüsün."

Kaynak: AA