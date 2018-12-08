Yıldırım: "Rusya'nın Yakın İlişkileri, Bölgenin Geleceği İçin Teminat"

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:57



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:57

TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Rusya'nın yakın ilişkileri, bölgenin geleceği için teminat" dedi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde geldiği İran'da temaslarına devam ediyor. Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Yıldırım, Rusya ve İran Meclis Başkanları ile bir araya geldi. Görüşme sırasında konuşma gerçekleştiren Yıldırım, "Dostluk grup çalışmalarını da bir yandan başlatmamızda fayda var. Rusya'nın yakın ilişkileri, bölgenin geleceği için teminat. Bu duruşumuzu çok daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Rusya-Türkiye birlikteliği denge unsuru olarak yer alıyor. Meclisler olarak da biz hükümetlerimizin gayretlerini katkı vermeye devam edeceğiz" dedi. - TAHRAN