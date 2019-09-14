Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yıldırım sebebiyle 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı

Yıldırım sebebiyle 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındıANTALYA - Antalya'da 11 Eylül tarihinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve yer yer devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

14.09.2019 14:16
Yıldırım sebebiyle 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'da 11 Eylül tarihinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve yer yer devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Sarp ve kayalık alandaki yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Hisarcandır mevkiinde 11 Eylül tarihinde tarihinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Sarp ve ulaşımı son derece zor bir alanda çıkan orman yangınına 4 söndürme helikopteri ve 1 idari helikopterin yani sıra 10 arazöz ve ekibi müdahale ediyor. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam eden yanginda yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Yıldırım sebebiyle 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:35 20'den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı
16:27 Kayseri'de kaza: 2 yaralı
16:24 Bursa'da yed-i emin deposunda büyük yangın...Alev alev yanan araçlar kamerada
16:19 Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
16:06 Yanan motosikletiyle uzaklaştı
16:06 Sakarya'da çıkan yangında bir ev ve iki baraka kullanılamaz hale geldi
16:05 Milas'ta orman yangını