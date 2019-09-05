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Yıldırım sonucu yanan çatı katı, kaymakamlık tarafından onarıldı

Ordu'da, geçtiğimiz aylarda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında evinin çatısı zarar gören kadına, devlet eli uzandı.

05.09.2019 15:56 Yıldırım sonucu yanan çatı katı, kaymakamlık tarafından onarıldı
Ordu'da, geçtiğimiz aylarda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında evinin çatısı zarar gören kadına, devlet eli uzandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katına, 11 Temmuz tarihinde yıldırım isabet etti. Bunun üzerine çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına almıştı. Maddi hasarın oluştuğu ve bütün eşyaların küle döndüğü çatı katı, kullanılma hale gelmişti.

Yaşanan olay sonrası, evine yıldırım isabet eden 72 yaşındaki Ayşe Taşcı'ya devlet yardım elini uzattı. Altınordu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkılarıyla, isabet eden yıldırım sonrası çıkan yangında kullanılmaz hale gelen çatı katı yeniden yapıldı.

Taşcı, kısa sürede evinin çatı katının onarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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