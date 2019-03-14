Yıldırım Sultangazi'de Esnafı Selamladı, Hastaneyi Ziyaret Etti

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Sultangazi
'de sürdürdü. Yıldırım Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım ve Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun
da eşlik etti.
Yıldırım parti otobüsünden caddede bulunanları selamladı, otobüsü durdurarak bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Binali Yıldırım, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart
Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. Yıldırım burada sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, hastane de bulunan hastalarla fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın seçim otobüsünden el sallaması
Yıldırım'ın sohbet etmesi
Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi
Hastane ziyaretinden görüntüler
Detaylar
AK Parti, Binali Yıldırım, Sultangazi, Güncel
Kaynak: DHA