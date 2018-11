Yıldırım: "Türk Devletleri Olarak Çok Büyük Fırsat ve İmkanlara Sahibiz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:40



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:40

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Türkiye 'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldığını, bu örgüte mensup hainlerin Cumhurbaşkanı 'nı, Meclisi ve ülkeyi hedef alarak darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, "Sadece Türkiye'nin değil sizlerin de (TÜRKPA üyesi ülkeler) gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde olan bu örgüt eğitim kurumları, yardım faaliyetleri adı altında gündeme gelse de gizli gündemi olan ve emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür." dedi.Yıldırım, TBMM tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/ Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulunun ikinci gününde yaptığı konuşmada, toplantının gerçekleştiği İzmir 'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, hem iktisadi hem kültür olarak Türk dünyasının Akdeniz 'e ve Avrupa 'ya açılan önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu'nun en güzel şehirlerinden İzmir'in aynı zamanda kendisinin de 2011 yılından beri milletvekili seçildiği il olduğunu anımsatan Yıldırım, konukları İzmir'de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.TÜRKPA'nın 10 yıl önce tam bugün İstanbul 'da kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, "21 Kasım 2008'de Dolmabahçe Sarayı 'nda imzalanan anlaşmayla temeli atıldı. Bugün 10. yılını tamamlamış bulunan TÜRKPA'nın gelecek onlarca yıl çok daha güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum." dedi. Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un TÜRKPA dönem başkanlığı sırasında TÜRKPA çalışmalarına ve kurumsal kapasitesinin gelişmesine önemli destekler verdiğini, katkılar sağladığını kaydeden Yıldırım, Cumabekov ve Kırgızistan hükümetine teşekkür etti.-Dönem başkanlığı Türkiye'ye geçiyorYıldırım, bugün yapılacak genel kurulla beraber TÜRKPA dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceğini ifade ederek, gelecek yıl TÜRKPA Genel Kurulunun Azerbaycan 'da yapılacağını söyledi. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov'un kuruluşundan bu tarafa TÜRKPA içerisinde büyük emekleri ve hizmetleri bulunduğunu anlatan Yıldırım, Asadov'a teşekkür etti.Yıldırım kuruluşundan beri TÜRKPA'nın müstakil bir hizmet binasında çalışmalarını sürdürmesi konusunda Azerbaycan hükümetinin katkılarına, kuruluşundan itibaren TÜRKPA'ya destek veren Kazakistan ve Kazakistan Meclis Başkanına Nurlan Nigmatulin 'a ve Türk dünyasının birliği, kardeşliği, dayanışması için her türlü katkıyı sağlayan kurucu ülkeler Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan cumhurbaşkanlarına ve genel kurulun katılımcılarına teşekkürlerini iletti.Bağımsız Türk devletlerinin toplam nüfusunun 155 milyon, bu ülkelerin gayri safi milli hasılasının da yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:"TÜRKPA üyesi ülkeler olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bunu yeterli görmüyoruz. Hedefe ulaşmak için daha gideceğimiz çok mesafe var. Ülkelerimizi gelişmişlik standardını yükseltmek için yapmamız gereken çok iş var. Parlamenter diplomasinin geliştirilmesi çerçevesinde meclisler arası ilişkilere önem verdik. İkili ilişkilerimizde çok taraflı bir zemin kazandık. Böylece ortak mirası korumak ve zenginleştirmek için adımlar attık.""Aynı tastan su içmiş ecdadın torunlarıTürk dünyası mensuplarının aynı tastan su içmiş, bir ekmeği bölüşüp yemiş ecdadın torunları olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, "Aramızda tarih, kültür, dil ve inanç birliği vardır, aynı atanın evlatları olarak uzun yıllar birbirimizden uzak kalmanın hasretini yaşadık. Tarihi şartlar sebebiyle aramızda bazı farklılıklar oluştu. Bu farklılıklar her zaman bizim zenginliğimize dönüştü şimdi ümitlerimize, hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.Sosyal, kültürel, ekonomik iş birliğini artırmayı ve yeni bir sinerji meydana getirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:"Bugüne kadar yakın devletler olarak dillerimiz arasında büyük fark olmadığını biliyoruz. Mesela bir, iki, üç, dört, beş diye saydığımızda hepimiz aynı şeyi anlıyoruz. Et, süt, su, dağ, taş, kuş, at, gök gibi doğal hayata dair kelimeler en doğudaki Türklerden en batıdaki Türklere kadar aynıdır. Türk dilinin lehçeleri ayrı bir dil kadar zengin ama tek dilin lehçeleri kadar birbirine yakındır. Tek heceli kelimelerin neredeyse aynı temel üzerinde."TBMM Başkanı Yıldırım, Türk devletleri arasında gönül birliği olan ülkelerle güçlü iş birliğini hayata geçirmek istediklerini dile getirerek, 30 yıl önce hayal olan birlikleri bugün hayata geçirdiklerini söyledi.Kazakların söylediği gibi birlik olmayınca dirliğin olmayacağını, artık birliği verimli şekilde sonuca dönüştürmek gerektiğine işaret eden Yıldırım, yapacakları çok iş olduğunu, Türk devletlerinin çok büyük fırsat ve imkanlarının bulunduğunu kaydetti.Ekonomik imkanları, insan kaynağını, teknik kapasiteyi daha da geliştirmeleri gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, "Dünyadaki gelişmeler, bölgesel çatışmalar, ulusal sorunlar bizleri meşgul etse de hazırlıklarımız uzun vade için olmalıdır. Dünya devletler ailesi arasında itibarlı yerimizi daha da güçlendirmek için planlarımızı gelecek nesilleri düşünerek yapmalıyız. İnsan istese taştan su, balçıktan gül çıkarır istersek birlikte hareket edersek taşın da suyunu çıkarırız." diye konuştu."FETÖ ile mücadelede desteğinize güveniyoruz"Yıldırım, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldığını, bu örgüte mensup hainlerin Cumhurbaşkanı'nı, Meclisi, ülkeyi hedef alarak darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, "Aziz milletimizin hürriyet ve demokrasiye inancını, bağlılığını hesaba katamadıkları için sonunda büyük bir yenilgi, hezimete uğradılar. Devletimizi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen darbecileri ilk günden itibaren kınayan siz değerli kardeşlerimiz oldunuz. Bu sebeple hepinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin değil, sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinizi güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde olan bu örgüt, eğitim kurumları, yardım faaliyetleri adı altında gündeme gelse de gizli gündemi olan ve emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür." dedi.TÜRKPA'nın gelecekte daha da büyük hale gelmesi, büyümesi için Özbekistan 'ın da organizasyonda yer almasını önemsediklerini ifade eden Yıldırım, toplantıya katılan Özbekistan temsilcilerine de teşekkür etti.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Birlikten kuvvet doğar, inşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Gelecek nesillere imza attığımız bu başarıları miras bırakacağı." diye konuştu.