- Yıldırım: " Türkiye garantör olarak karşılığını veriyor" İzmir 'in Kiraz ilçesinde konuşan 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını 'oldu bitti'yle ellerinden almaya çalışanlara karşı da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor"İZMİR - İzmir Kiraz'da konuşan 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Akdeniz'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını 'oldu bitti'yle ellerinden almaya çalışanlara karşı da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor" dedi. İzmir'de ilçe ziyaretleri gerçekleştiren 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ilçede cenaze namazı kılınan 84 yaşındaki Rukiye Yigen'in cenaze törenine katılarak dua etti. Yıldırım, ailesi Kiraz ilçesinde yaşayan şehit Emre Okan'ın mezarına da giderek su döktü. Daha sonra ilçe meydanındaki vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu, daha huzurlu ve barış içinde yaşayan bir dünya demektir. Herkesin gözü üzerimizde. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır. Türkiye bunun için PKK bölücü terör örgütü ile mücadele ediyor. Türkiye bunun için FETÖ terör örgütü ile mücadele ediyor. Türkiye bunun için DEAŞ ile mücadele ediyor. Türkiye bunun için S-400 savunma sistemini kuruyor. Bundan rahatsız olanlar var. elbette vatandaşımızın güvenliği, emniyeti bizim için her şeyin üzerindedir. Kim ne derse desin. Bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için gereken her türlü tedbiri alacağız. Akdeniz'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını 'oldu bitti'yle ellerinden almaya çalışanlara karşı da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor. Türkiye büyük bir ülke. Bu ülkede 82 milyon bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu."Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"Yıldırım, Kiraz halkına şöyle seslendi: "31 Mart'ta kızımız Saliha'ya sahip çıktınız, yeniden seçtiniz. Allah razı olsun. Saliha Başkan da inşallah sizin bu desteğinizin karşılığını daha önce verdiği gibi bundan sonra da vermeye devam edecek. Biz de bütün teşkilatımızla beraber onun daha da güzel hizmetler yapması için gereken katkıyı vereceğiz. Dün Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gıpta ile izlediği büyük bir eseri ülkemize kazandırdık. İstanbul-İzmir arasını 3 saatin altına düşüren otoyolun açılışını yaptık. Yol medeniyettir, su medeniyettir. 18 yıldır medeniyet için yolları böldük, hayatları kurtardık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.""Sevdiklerinizi üzmeyin"Bu sırada "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganlarına cevap veren Yıldırım, "Bayram yaklaşıyor. Siz siz olun kurallara uyun. Sevdiklerinizi üzmeyin. Bayrama gidenlerin mutlulukla gidecekleri yerlere ulaşmasını istiyoruz. Bunun için kurallara uyacağız" dedi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kiraz, bereketli bir ilçemiz. Tarımıyla, hayvancılığıyla güzel bir ilçemiz. Sizler alnınızın teriyle kazanıyorsunuz, bütün İzmir'i besliyorsunuz. Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Allah razı olsun. İhtiyaçlarımız bitmez ama ihtiyaçlar olacak, bu ihtiyaçları giderecek irade olacak, kararlılık olacak. 18 yıldır liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la beraber ülkemiz için, geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.