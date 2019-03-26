Yıldırım Ümraniye'de Metroya Bindi

Gökhan ÇELİK/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart
okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti.
Görüntü Dökümü:
-Yıldırım'ın metroya binmesi
-Metrodakilerle konuşması
-Metrodan indikten sonra esnaf ziyareti
-Genel ve detaylar
İstanbul, Ümraniye, Güncel
Kaynak: DHA