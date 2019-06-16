16.06.2019 22:41
Haberler»Güncel » Haber

YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYININA GAZETECİLERDEN YOĞUN İLGİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Gazeteciler, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan ortak yayınını kongre merkezinin hemen yanına kurulan basın çadırından takip etti. Yıldırım ve İmamoğlu'nun yayınını basın çadırının önüne kurulan dev ekrandan takip eden gazeteciler, zaman zaman çalıştıkları yayın kuruluşlarına canlı bağlantılar yaparak izlenimlerini aktardı.YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYININA GAZETECİLERDEN YOĞUN İLGİ
Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:17 Grup Gripin'den yeni single mesajı
00:16 Yıldırım: "Beni Binali Yıldırım yapan bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım"
00:16 Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı
00:16 Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
00:15 Kocaeli'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı
00:14 ZONGULDAK İstanbul adayları Zonguldak'ta ilgiyle izlendi
00:11 Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayını