16.06.2019 18:22
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YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINA EVLERİNDE HAZIRLANDI

YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINA EVLERİNDE HAZIRLANDI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek. Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla'da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla pazar günün konutunda ailesi ile biraraya geldi.
Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi.


Kaynak: DHA
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