16.06.2019 22:36
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İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi. Tarihi buluşmayı vatandaşlar, meydanlarda kurulan dev ekranlar ve kahvelerde izledi.

23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi iki aday İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi. AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ekranlarda tartışırken vatandaşlar da ekran başında bu tarihi anı yakından takip etti.

PÜR DİKKAT DİNLEDİLER

23 Haziran öncesi, iki adayın karşılıklı görüşlerini ve vaatlerini ortaya koyduğu programın seçmenin oy vermesinde oldukça etkili olacağını belirten vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesini demokrasinin gereği olduğunu söyledi. İki adayın karşı karşıya geldiği programı yakından takip eden birçok vatandaş, bu tablonun siyasi parti liderleri arasında da yaşanması gerektiğini belirtti. Kadıköy Sahil, Bağcılar Meydan ve Bakırköy'de vatandaşlar kurulan dev ekranda ortak yayını izledi.

ÇOK SAYIDA BASIN MENSUBU TAKİP EDİYOR

Yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu merkezin dışına kurulan dev ekrandan takip etti. Gazeteciler yayının yapıldığı salona alınmazken, merkezin bahçesine kurulan alanda dev ekranlarda yayını takip etti. İki adayın buluştuğu yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izledi.

İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
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