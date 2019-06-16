Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler

- Yıldırım- İmamoğlu
ortak yayınıMeydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylarkafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya
'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar, Esenler
Meydanı'nda kurulan ekranlardan, kafelerden ve kıraathanelerden takip etti.