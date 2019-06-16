16.06.2019 23:52
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Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınını dev ekranlardan izlediler

- Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Meydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylar kafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem...

- Yıldırım- İmamoğlu ortak yayını
Meydanda yayını izleyen vatandaşlardan detaylar
kafelerden ve kıraathanelerden yayını izleyen vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar, Esenler Meydanı'nda kurulan ekranlardan, kafelerden ve kıraathanelerden takip etti.
Kaynak: AA
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