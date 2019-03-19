19 Mart 2019, 11:02
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Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi

Yıldırım ve Osmangazi

Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Eğitim Mahallesi, Bayındır Sokak ve civarında 19.03.2019 - 01.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Ayrıca Osmangazi Selamet Mahallesi, Tüfek Sokak ve civarında 19.03.2019 - 21.03.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA Bursa, Osmangazi, Yıldırım, Güncel
Kaynak: İHA