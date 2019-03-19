Yıldırım ve Osmangazi'de Su Kesintisi

Bursa
'nın Yıldırım
ve Osmangazi
ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Eğitim Mahallesi, Bayındır
Sokak ve civarında 19.03.2019 - 01.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Ayrıca Osmangazi Selamet Mahallesi, Tüfek Sokak ve civarında 19.03.2019 - 21.03.2019 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Bursa, Osmangazi, Yıldırım, Güncel
Kaynak: İHA