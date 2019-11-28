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Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

28.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:20Yıldırımın çarptığı asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı Bölgesi'nde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(Abdullah Sarica/ İHA)

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Kaynak: İHA

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