Yıldırımın düştüğü ahırdaki hayvanlar telef oldu

Kaynak: İHA

Yıldırımın düştüğü ahırdaki hayvanlar telef olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şiddetli yağmur sonrası yıldırımın düştüğü ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesinde yaşandı. Mustafa Karabulut'a ait 23 büyükbaş hayvanın içinde bulunduğu ahıra yıldırım düştü. Gece saat 23.15 sıralarında düşen yıldırım sonucu içeride bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken doğurmak üzere olan hayvanlar da düşük yaptı.Yaklaşık 25 bin lira zararı olduğunu söyleyen ahır sahibi Mustafa Karabulut, yetkililerden yardım istedi. Telef olan hayvanları göstererek olayı anlatan Karabulut, " Bu gece bu ahırın üstün şimşek düştü. Tabi köyümüzün bir çok yerine düştü. Köyün minaresine düştü, trafosuna düştü. Maalesef benim ahıra da düştü, 4 büyükbaş hayvanım öldü" dedi.Aradaki hayvanların öldüğünü söyleyen Karabulut," Öyle bir şey ki, Allah'ın takdiri. Bu hayvan burada öldü, anası buradaydı, anasına bir şey olmadı, diğer tarafındaki hayvan yine öldü. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri. Yaklaşık 25 lira değerinde hayvanlar" dedi.Bazı hayvanların da yaşanan olay nedeniyle düşük yaptığını söyleyen Mustafa Karabulut, yetkililerden yardım istedi.