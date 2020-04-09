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Yıldırımın düştüğü evde hasar oluştu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir eve yıldırım düştü.

09.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:40
Yıldırımın düştüğü evde hasar oluştu
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde bir eve yıldırım düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar'a bağlı Yazçiçeği köyünde meydana geldi. Mehmet Okra'nın evine yıldırım düştü. Gürültü ile evlerinden çıkan aile, evlerinin damına yıldırım isabet ettiğini gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana gelirken beyaz eşyalar da kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Çınar, Güncel
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