Yıldırımlı Kadınlar Spor Merkezlerine Akın Ediyor

Sağlıklı yaşamın önemli bir unsuru olan sporla, kadınların nitelikli spor merkezlerinde buluşmasını amaçlayan Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Sinandede Mahallesi ve Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde oluşturduğu merkezlerle uzman eğitmenlerle hizmet veriyor.

Kadın Spor Merkezlerinin hizmet vermeye başladığı günden bu yana ayda ortalama bin 200 kadının sporla buluştuğu tesislerde bugüne kadar 24 bin kadın sağlıklı yaşama adım attı. Diyetisyenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemleri uygulayan uzman kadın eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde pilates, step, aerobik ve fitness çalışmaları yapan kadınlar, profesyonel spor hizmeti alıyor. Merkezlerde kadınların kişisel eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşlar da bulunuyor. Sinandede Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadın ve Engelli Eğitim - Spor Merkezi ve Cimnastik Salonu'nda ise kadın eğitmenler eşliğinde haftanın 6 günü aerobik, step, pilates, zumba, cimnastik ve fitness çalışmalarının yanı sıra engelli kadınlar, kişinin engel durumuna göre evlerinden belediyeye ait özel araçla alınıyor, çalışma programı düzenlenerek spor yapıyor.