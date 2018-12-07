Yıldırımlı Minik Raketler Zirvede

Sporun merkezi Yıldırım amatör branşlardaki şampiyonluklarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıldırım Belediyespor'un başarılı tenisçileri Mina Kaş, İnci Arı ve Tuna Dönmez Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 8 Yaş Tenis il Müsabakalarında büyük başarı elde ettiler.

Mina Kaş müsabakalarda tüm maçları kazanarak şampiyon olurken İnci Arı üçüncülük, Tuna Dönmez ise erkekler kategorisinde ikincilik madalyasının sahibi oldu. Minik raketleri kazandıkları başarılarından dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Teniste bize bu başarıları tattıran sporcularımızı en başta aileleri olmak üzere emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sürdürdüğümüz yatırımlarla sporun her branşında şampiyonlar yetiştirmek adına spora ve sporcuya desteğimizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.