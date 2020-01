Yıldız basketbolcular Şehit Kamil'i andı

Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümünü anma etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen Şehit Kamil'i Anma 3x3 Basketbol Turnuvası, parke üzerinde kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 3x3 formatda ilk kez müsabaka heyecanı yaşayan miniklere, organizasyon süresi boyunca velileri de tribünlerden büyük destek verdi.Geleneksel olarak düzenlediği gençlik ve spor faaliyetlerine her geçen gün yenilerini ekleyen Şehitkamil Belediyesi, her organizasyonda binlerce çocuk ve genç yaştaki öğrenciyi hareketli ve sağlıklı bir yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen Şehit Kamil'i Anma 3x3 Basketbol Turnuvası, parke üzerinde heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.Organizasyonda 6 farklı kategoride 51 farklı takımından 204 sporcu centilmence mücadele ederken, turnuva sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ve Spor Şube Müdürü Mehmet Nur Karakuş takdim etti."Kahramanlarımıza çok şey borçluyuz"Ödül töreninde katılımcı sporcular ve sporcu velilerine hitap eden Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil'in anısına düzenlenen organizasyonda sporcuların dostça mücadele ettiklerini dile getirdi. Fadıloğlu, "Bugün huzur içerisinde yaşayıp, spor yapabiliyorsak bundan 100 yıl önce bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını seve veren kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan tam 100 yıl önce yine 21 Ocak günü belediyemizin de adını aldığı Şehit Kamil yani Mehmet Kamil, annesinin peçesine el uzatan Fransız askerine karşı koyup şehit oluyor ve o günden bugüne biz onu Şehit Kamil olarak anıyoruz. Şehit Kamil'in şehadeti ile ortaya çıkan kıvılcım, daha sonra büyük bir meş'aleye dönüyor. Bu kahramanlığı nesiller boyunca anlatmak, bizlerin en önemli görevleri arasındadır. Bu anlamlı günde düzenlediğimiz Şehit Kamil'i Anma 3x3 Basketbol Turnuvasında basketbolcularımız, dostça mücadele ettiler. 6 farklı kategoride 51 farklı takımından 204 sporcu, organizasyona renk kattı. Katılımcı tüm kulüplerimizi, sporcularımızı yürekten kutluyorum. Geleneksel spor organizasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaş kurum temsilcilerine de bu vesile ile teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP