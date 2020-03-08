Yıldız Bilek Güreşçiler, Isparta'da yarışıyor
Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları Isparta'da başladı.
08.03.2020 13:44
Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları Isparta 'da başladı. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde devam eden müsabakalara 11 ilden 150 sporcu katılıyor. Işıkkent Spor Salonundaki müsabakalar nefesleri kesiyor. Müsabakalar 8 Mart Pazar günü sona erecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm sporseverleri bilek güreşi müsabakalarına davet ederek, ayrıca Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig) Yüzme Grup Müsabakalarına da ev sahipliği yaptıklarını bildirdi. Gevrek, "Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Spor turizminin önemini biliyoruz. Daha büyük organizasyonlar almaya devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm sporseverleri bilek güreşi müsabakalarına davet ederek, ayrıca Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig) Yüzme Grup Müsabakalarına da ev sahipliği yaptıklarını bildirdi. Gevrek, "Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Spor turizminin önemini biliyoruz. Daha büyük organizasyonlar almaya devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yıldız Bilek Güreşçiler, Isparta'da yarışıyor
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