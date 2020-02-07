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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış dolayısıyla kar kalınlığı zirvede 1 metre 65 santimetreye ulaştı.

07.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:26Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış dolayısıyla kar kalınlığı zirvede 1 metre 65 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1 metre 65 santimetre olarak ölçüldü. Merkezdeki kar kalınlığının artması kayakseverleri sevindirdi.
2552 metre yükseklikteki dağda bulunan kayak merkezinde, 2226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.
Öte yandan, Gençler, Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası 26-28 Şubat'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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