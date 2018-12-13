Yıldız Dağı Kayak Sezonuna Hazır

13 Aralık 2018 Perşembe 13:02



13 Aralık 2018 Perşembe 13:02

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde hafta sonu kayak sezonu açılıyor.Vali Salih Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin yeni sezona hazır olduğunu ve hafta sonu açılışı yapmayı planladıklarını belirtti.Yeni sezonda farklı ve nitelikli çalışmalarla ziyaretçi sayısını da artırmayı hedeflediklerini aktaran Ayhan, "Pistlerimiz hazırlanıyor, 20 santimetrenin üzerinde kar var. Ayrıca yapay karlama sistemimiz de çalışıyor." ifadelerini kullandı.Ayhan, vatandaşların kayağa ilgisini artırmak, çocukların kayak sporuyla buluşmasını sağlamak için hafta sonları ve gece aktivitelerini zenginleştireceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:"İnşallah 2018-2019 kış sezonunda Yıldız Dağı, geçmişinden çok daha geniş katılımlı bir hale gelecek. Bu dönem 5. sezonunu geçirecek olan Yıldız Dağı, hizmetin zirvesinde olacak. Bu sezon akıllı geçiş sistemini devreye sokacağız. Dağda sadece kayağı değil, diğer aktiviteleri de zenginleştireceğiz. Vatandaşın ilgisini çekecek, ulaşımda kolaylık sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza da sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim programı uygulayacağız."Çevre iller ile İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden de gurbetçileri Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne beklediklerini belirten Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini mutlaka görmelisiniz. Bu sene inşallah bereketli bir kış görmeyi arzu ediyoruz. Kayak merkezine Sivas'ın ve herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ticari bir anlayış yok, tamamen sosyal bir anlayış var. Türkiye'deki en makul fiyatlar bu kayak merkezindedir ve herkesi bu dağı görmeye, bu dağda eğlenmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.