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Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar sevinci

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

25.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:48 Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar sevinci
'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü.
Yağışla kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye çıktı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Öte yandan il merkezinde de yer yer sağanak ve fırtına etkili oluyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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