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Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

02.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:28Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yakın zamanda sezonun açılması bekleniyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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