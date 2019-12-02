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Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı

SİVAS'ta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:51Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı

SİVAS'ta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu merkezde, kayak sezonunun kısa sürede açılması bekleniyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kısa sürede açılması beklenen, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.



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Kaynak: DHA

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