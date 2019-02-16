Yıldız Dağı'nda Snowboard Heyecanı Başladı

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Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye
Şampiyonası Final Elemeleri başladı. Türkiye Kayak Federasyonu
Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı pistlerinde başladı. 15 ilden 140 sporcunun katıldığı yarışlarda heyecanlı anlar yaşandı.
U11, U13, U15 ve 15 ve üstü yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalar yarın sona erecek. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. - SİVAS
Kaynak: İHA