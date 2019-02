Yıldız Dağı, Sivas'ın Yıldızını Parlatacak

Kaynak: AA

SERHAT ZAFER - Anadolu'nun parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye 'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi kapsamında eğitim de veriliyor. Sivas 'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin katkılarıyla inşa edilen Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, 2014-2015 kış sezonundan itibaren bölge halkına hizmet vermeye başladı.Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler bulunuyor.Suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan buz parka sahip tesis, kayakseverlere birçok imkan sunuyor.Türkiye'nin ikinci Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sahip olan merkezde, kayakseverler için her türlü sosyal imkan bulunuyor.Kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, su sporları ve yaz aktiviteleriyle öne çıkan Yıldız Dağı'na ilgi her geçen yıl artıyor. Erzurum : "Buradan olimpik sporcular yetişecek" Türkiye Kayak Federasyonu Sivas İl Temsilcisi İrfan Erzurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı'nın Türkiye'de ilk defa master planıyla hayata geçirilen bir tesis olduğunu söyledi.Bu nedenle diğer kayak merkezlerindeki sorunların hiçbirinin yaşanmadığına vurgu yapan Erzurum, ekipman ve tesis anlamında problemleri bulunmadığını belirtti.Merkezin tüm imkanlara sahip olduğunu aktaran Erzurum, kayakseverleri tesise davet etti.Erzurum, Sivas Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi kapsamında Yıldız Dağı'nda çocuklara kayak eğitimi vererek, geleceğin yıldız adaylarını yetiştirmeye başladıklarını da ifade etti.Vali Salih Ayhan 'ın göreve başlamasıyla bu konuda ciddi bir hareketlenme yaşandığının altını çizen Erzurum, şunları kaydetti:"Kayak camiasının beklentisi büyük. Hayata geçirilen projelerimiz bulunuyor. Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi var. Köylerden gelen çocuklarımızı eğitime tabi tutuyoruz ve onlara kayak öğretiyoruz. Buradan olimpik sporcular yetişecek. İlk adımı bu sene attık. Her anlamda iyi gidiyor. Katıldığımız ilk etap yarışmalarında gayet iyi sonuçlar aldık. Önümüzdeki seneden sonra tabii ki daha iyi sonuçlar bekliyoruz.""Hayalimiz gerçek oldu"Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin yeni olduğunu aktaran Erzurum, "Bu iş kayak camiamız için bir hayaldi, hayalimiz gerçek oldu. Buna inanmak kolay değil. İçimizde aşırı derecede bir heyecan var." diye konuştu.Asfaltta çalışarak yarışmalara hazırlanan kayakçıların böylesine büyük bir tesise kavuşmuş olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Erzurum, bu durumun sporcuların moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini anlattı."Yıldızımız parlıyor"Türkiye'de sadece Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ikincisinin Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne kurulduğunu vurgulayan Erzurum, sözlerini şöyle tamamladı:"Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bina olarak tamamlandı. İçinin tefrişatı tam anlamıyla yapılmış değil. Sportif anlamda ekipmanların tamamı kurulmadı. Bu merkezde sporcuların ölçümlerinin yapılacağı güzel bir alan olacak. 'Yıldızımız parlıyor.' diyoruz. Gece kayağıyla da bu iş perçinleniyor. Türkiye'nin belki de en aydınlık pisti burada. Gece kayağı belki Erzurum'da, Uludağ 'da ve Erciyes'te var ama karanlıkta kayıyorsunuz, çok fazla aydınlanmıyor. Yıldız Dağı'nda gece de pistler gündüz gibi. Muazzam aydınlatmamız var. Her hafta sonu gece kayağı yapılıyor. Kar anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Çok kaliteli bir karda kayak yapılıyor."