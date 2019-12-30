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Yıldız'dan yeni yıl mesajı

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, yayınladığı yeni yıl mesajında 2020 yılının başta ülkemiz olmak üzere, bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve hayırlar getirmesi temennisiyle vatandaşların beklentilerinin gerçekleştiği, herkes için başarılarla dolu bir yıl olmasını...

30.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:53 Yıldız'dan yeni yıl mesajı
İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, yayınladığı yeni yıl mesajında 2020 yılının başta ülkemiz olmak üzere, bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve hayırlar getirmesi temennisiyle vatandaşların beklentilerinin gerçekleştiği, herkes için başarılarla dolu bir yıl olmasını temennisinde bulundu.

Yıldız yaptığı yazılı açıklama da; "2020 yılında İslam Coğrafyasında acıların son bulması, mazlum milletlerin refaha kavuşmaları, geleceğimizi oluşturacak her bir günümüzün bir önceki günümüzden daha güzel, isteklerimize uygun ve insanlarımızı mutluluk ve huzur getirmesini istiyorum. Ülkemiz, Uluslararası siyasi krizler ve yaşanan insanlık dramları karşısındaki tavrıyla, dünyada yaşanan ekonomik kriz ve daralmaya rağmen sergilediği büyüme performansıyla dünyanın parlayan yıldızı oldu. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzur ve refahına kasteden odaklarla mücadele ederek, güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünya için dik durmasını bildi. İnanıyorum ki, Hükümetimizin sağladığı geniş imkanlarla 2019 yılında bütün kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte halkımızın yakın desteğiyle koordinasyon içerisinde İlimiz adına gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar, 2020 yılında artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni yılın; sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Meclis Başkanı, Erzincan, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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