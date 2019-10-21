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Yıldız, dünya gazeteciler gününü kutladı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

21.10.2019 15:21Yıldız, dünya gazeteciler gününü kutladı
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yıldız mesajında, "Bilginin küresel bir güç olduğu çağımızda, doğru ve yansız bilgiye ulaşmada en etkili araç olan basınımız, vatandaşlarımıza doğru haber verme ve tarafsızlık gibi önemli bir görevi ifa ederken, milletimizin ortak sesi olmasından öteye, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve demokratik istikrar ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygularımla değerli basın çalışanlarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadeleri kulandı. - ŞANLIURFA

Gazeteciler Günü, Şanlıurfa, AK Parti, Yaşam

Kaynak: İHA

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