Yıldız Entegre Bayileri İstanbul'da Buluştu

8-9 Mart tarihleri arasında Swiss Otel'de düzenlenen bayi toplantısında, Türkiye'de bir ilkin de tanıtımı yapıldı. Toplantıda Yıldız Entegre tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen 7 mm parke serisi dikkat çekti. Şirketin yeni ürün gamı ve pazarlama çalışmaları arasında 7 mm parkenin yanı sıra gizli menteşe ile üretilerek dekorasyonda mekânda bütünlüğü önceleyen kapılar, yüksek tavanlı odalarda oldukça kullanışlı olacak 2.20 cm yüksekliğinde kapılar ve boyanabilir kapılar ilk kez alıcısı ile buluştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, bugüne kadar imza attıkları tüm başarıların arkasında çalışanlar kadar bayilerin de olduğunu belirterek "Şirketimizin global marka olma yolundaki en büyük destekçisi yine sizlersiniz. Birlikte başarmaya devam edeceğiz" dedi…

Orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu olarak büyümesini sürdüren Yıldız Entegre, 8-9 Mart tarihleri arasında İstanbul Swiss Otel'de lansman toplantısını gerçekleştirdi. Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ve "Geleceği Birlikte Tasarlıyoruz" teması üzerine gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan 2019 yılının ilk buluşmasında bayiler, Türkiye'de bir ilke de tanıklık etti.

Yılın ilk bayi toplantısında ünlü radyocu Geveze'nin moderatörlüğünde yeni ürünlerin lansmanı gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen bayilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, "Global bir marka olma yolculuğumuzda sizin gücünüzü ve desteğinizi her zaman yanımızda hissettik. Bugün ilk kez sizlerle buluşturduğumuz ürünlerimiz ve yeniliklerimizin de sizler tarafından kısa zamanda sahiplenileceğine inanıyoruz" sözleri ile yaptı. Yıldız Entegre Global Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Çuhacıoğlu, Türkiye Satış Direktörü Selçuk Ormancı ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin de konuşmalarında yeni ürünlere ve 2019 yılı stratejilerine dönük önemli mesajlar verdi. Güne damga vuran bir diğer isim ise eğlendirirken düşündüren konuşması ile Dr. Şaban Kızıldağ oldu.

SOFT SERIES İSMİNİ DOĞANIN SAKLI TONLARINDAN ALDI

Soft Series markasında yer alan ürünler isimlerini değerli taşlardan alıyor. Doğanın saklı tüm tonlarını içeren portföyü, doğada yer alan farklı renk skalalarını barındırıyor. Marka, ismini Secret Of The Tons (Tonların Sırrı) mottosundan alıyor.

LANSMANDA VARIODOR'UN YENİ MODELLERİ DE TANITILDI

Yıldız Entegre bayileri, Türkiye'de ilk kez üretilen 7 mm parkelerden oluşan Soft Series ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Soft Series'in yanı sıra Variodor serisi altında üretilen gizli menteşeli kapılar, yüksek tavanlı odalar için tasarlanan 220 cm yüksekliğe sahip kapılar ve boyanabilir kapılar da büyük ilgi gördü.

12 FARKLI KATEGORİDE PARKE SATIŞ ÖDÜLÜ!

Günün sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız'ın da katılımı ile gala yemeği sırasında Yıldız Entegre ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran satış noktaları olan bayilere 12 ayrı kategoride 45 ödül, Satış Direktörü Selçuk Ormancı, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Çuhacıoğlu, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, Parke ve Kapı Satış Müdürü Ogün Bıyıklıoğlu, İhracat Satış Müdür vekili Mert Ercömert, Romanya Satış ve Pazarlama Direktörü Tiberiu Avram tarafından sahiplerine verildi.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER TANITILDI

Lansmanın ikinci gününde kağıt dekor üreticisi Schattdecor'un tasarımcıları Sinem Değerli ve Fabian Appel, dijital parke baskı yöntemlerini tanıttı. Katılımcılar, keypad sistemi ile 30 dekor içinde oylama yaparak Yıldız Entegre'nin portföyüne katacağı 5 yeni dekoru seçti. Dijital dünyaya her anlamda ayak uyduran Yıldız Entegre, bayilerini de bu konuda bilgilendirmek amacıyla KRY Genel Müdürü Koray Kızılkaya ile özel bir oturum da gerçekleştirdi. İkinci günün sonunda ise alanında uzman isimlerin moderatörlüğünde, Yıldız Entegre bayileri ile kurum adına gelişim alanlarını tespit edebilmek için çalıştaylar düzenlendi.

Kaynak: Bültenler