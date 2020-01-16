Haberler » Spor » Yıldız erkekler potada yarıştı - Spor

Yıldız erkekler potada yarıştı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası 28 okul takımının katılımıyla tamamlandı.

16.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:19Yıldız erkekler potada yarıştı
AYDIN (İHA) – 'da, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası 28 okul takımının katılımıyla tamamlandı.

05 Aralık 2019 tarihinde başlayan ve 14 Ocak 2020 tarihinde Özel TED Koleji ile Özel Başak Koleji arasında oynanan final maçında, Özel TED Ege Koleji Özel Başak Koleji'ni 55 – 51 skorla mağlup ederek il şampiyonu oldu. İl ikincisi Özel Başak Koleji, üçüncü Nazilli Beş Eylül Ortaokulu ve dördüncü Kuşadası Belkent Ortaokulu oldu.

Şampiyon olan TED Ege Koleji ve derece elde eden takımlar Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile kupaları aldılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.

İki Takım Gruplarda Aydın'ı Temsil Edecek

Aydın il şampiyonu olan Özel TED Ege Koleji ile il ikincisi olan Özel Başak Koleji Aydın'ı temsilen gruplarda mücadele edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon olan Özel TED Ege Koleji ile derece elde eden takımları tebrik etti ve gruplarda Aydın'ı temsil edecek olan okul takımlarına başarılar diledi. - AYDIN

Aydın, Ege, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:43  Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, Erol Bulut ile aynı kaderi yaşadı - Spor
12:42  Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için futbol turnuvası düzenliyor - Spor
12:40  Fenerbahçe'de Comolli istifa etti - Spor
12:39  Mehmet Sepil: "Herkesin mutlu olabileceği bir çözüm ortada yok" - Spor
12:37  Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. - Spor
12:34  Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti - Spor
12:25  Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti - Spor
12:08  Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'yi isteyince Malatyaspor'dan gönderildi - Spor
11:19  Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle toplantı yapacak - Spor
10:54  Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Sekidika için öncelik bizim - Spor
16.01.2020 12:46:35