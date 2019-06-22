22.06.2019 15:41
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Yıldız erkekler voleybol derbisi Beşiktaş'ın

Yıldız erkekler voleybol derbisi Beşiktaş

2 mağlup etti.

2 mağlup etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda eleme usulü final heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası eleme usulü finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi yaşandı.

Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Yıldız Erkekler Türkiye finalinde Beşiktaş mücadeleye Engin, İlker, Umut, Baran Yılmaz, Ahmet, Kerem altısı ve libero Baran Kayhan ile başlarken rakibi Fenerbahçe Emir, Arda, Stanicki, Mahmut, Serhat, Taha altısı ve libero Doruk ile karşılık verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde nefeslerin kesildiği çekişmeli geçen maçta Beşiktaş rakibi Fenerbahçe'yi 20-25, 20-25, 25-21, 26-24 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederek Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kalan taraf oldu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Türkiye , Beşiktaş , voleybol , Spor

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