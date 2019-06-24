Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu 'Ziraat Bankası'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde Ziraat Bankası ile Arkas arasında kıyasıya geçen mücadele, şampiyonayı takip eden sporseverler tarafından da ilgiyle izlendi. Maç sonunda setlerde 3-1 üstünlük sağlayan Ziraat Bankası, 16 takım arasından nağmağlup mutlu sona ulaşan takım oldu.

FİNAL MAÇI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Yıldız Erkekler Türkiye Finalinde Ziraat Bankası, mücadeleye İzzet, Cafer, Enes, Eray, Celalaettin, Ali altısı ve libero Zeko ile başlarken rakibi Arkas da Mirza, Emircan, İlkar, Efe, Halit, Emir altısı ve libero Cansın ile karşılık verdi. Kıyasıya çekişmeli geçen mücadelede Ziraat Bankası rakibi Arkas'ı 25-19, 24-26, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 2018-2019 sezonunun şampiyonluğuna ulaştı. Halkbank'ı 25-21, 18-25, 22-25, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup eden Beşiktaş ise; Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

KUPA VE MADALYALAR VERİLDİ

Karşılaşmaların ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde; Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlayan Halkbank'a; plaketini Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan, üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'a; kupa ve madalyalarını TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, ikinci sırada tamamlayan Arkas'a; kupa ve madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi , şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankası'na kupa ve madalyalarını; TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.