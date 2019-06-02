Yıldız futbolcu Neymar, otel odasında bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor

Sao Paolo'da hakkında suç duyurusunda bulunulan yıldız oyuncunun babası ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tecavüz iddialarını reddederken, bunun bir tuzak olduğunu ifade etti.

TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in rekor bedelle kadrosuna kattığı Neymar, son günlerde disiplinsiz tavırlarıyla gündeme geliyordu. Brezilya basınında yer alan habere göre yıldız futbolcu bu kez tecavüzle suçlanıyor.

KORKTUĞUNDAN DOLAYI YARGIYA GEÇ BAŞVURDU

Brezilyalı bir kadının mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkarılan olayda, Neymar'ın söz konusu kişiyle sosyal medya platformu olan Instagram'da tanıştığı ve olayın geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir otel odasında gerçekleştiği bildirildi. Duygusal olarak yıkım yaşadığını söyleyen şikayetçi kadın, olaydan sonra korktuğunu ve bu nedenle aradan biraz zaman geçtikten sonra yargıya başvurduğunu söyledi.

KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Instagram hesabından 7 dakikalık bir video yayınlayan Neymar iddiaları kesin bir şekilde yalanladı. Yıldız oyuncunun babası da aynı şekilde iddiaları kabul etmeyerek, ismi açıklanmayan kadını oğluna tuzak kurmakla suçladı.

OLAYDAN DERS ÇIKARACAĞINI SÖYLEDİ

Ünlü futbolcu, 15 Mayıs'tan günler sonra yaptıkları WhatsApp mesajlaşmalarını paylaştı. Tuzağa düştüğünü ve bu olaydan ders çıkaracağını söyleyen Neymar, "4 duvar arasında bir kadın ve bir erkek arasında bir ilişki yaşandı. Ertesi gün ise aramızda hiçbir şey geçmedi. Umarım polise mesajlaşmaları okur ve neler yaşandığını görür" dedi.