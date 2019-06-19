19.06.2019 11:06
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Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!

İngiliz devi Liverpool'un gösterdiği performansla çok sevilen Mısırlı futbolcu Salah'a, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında sessiz kaldığı için tepki gösteriliyor.

Liverpool'da gösterdiği performansla Mısır'ın en tanınan yüzü olmayı başaran Muhammed Salah, bugünlerde ülkesinde yaşananlara ilgi göstermemekle suçlanıyor. Ülkesinin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiçbir mesaj paylaşmayan oyuncu için 'apolitik' yorumları yapılıyor.

Liverpool'da gösterdiği performansla dünyadaki tüm Müslümanların takdirini kazanan Muhammed Salah, dünden bu yana eleştirilerin odağında. Bunun sebebi ise yıldız futbolcunun ülkesinde yaşanan zulme tepki göstermemesi.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin davasının görüldüğü esnada hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Darbeci lider Sisi'nin ülkesinde uyguladığı baskıcı yönetime tepkiler çığ gibi büyürken Mısır'ın efsane futbolcularından Muhammed Ebuterike, Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

SALAH, SISI'Yİ Mİ DESTEKLİYOR?

Salah'ın ülkesindeki siyasi ortam ve yaşanan haksızlıkları görmezden geldiği belirtilirken oyuncunun apolitik bir tutum sergilediğinin altı çiziliyor. Sosyal medya hesabında Liverpool ile ilgili başarıları ve tatil fotoğraflarını paylaşmayı tercih eden oyuncunun Sisi'nin davetlerine icabet etmesi de hakkında bazı şüpheleri beraberinde getiriyor.

Muhammed Salah, Roma'da forma giyerken Mısır fonu adı altındaki bir derneğe ciddi para bağışlarında bulunmuş sonrasında da Sisi'nin makamında görüşmelerde bulunmuştu.

Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!

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Mısır, Liverpool, Muhammed Mursi, Spor, Dünya

YORUMLAR (13)
CONİ:bu herifin bile umrunda degil bizimkiler kuduruyo mursi mursi diye ne varsa adamda sanki
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NKK:ne yapsin adam , en dogrusunu yapiyor.
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MURSİ:menfaat dünyasın
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ERKİN:Sporcu niye karissin ki politikaya?En dogrusunu yapmis. Bizde arda, burak gibi isini gucunu birakip siyasete malzeme mi olsun?
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...:SALAHIN MÜSLÜMAN OLDUĞUNA İNANMIYORUM C. RONALDONUN YAPTIKLARININ YÜZDE BİRİNİ YAPMAMIŞTIR.
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22 5
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