Haberler » Spor » Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı - Spor

Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı

İtalya Serie A liginde forma giyen futbolcular, kadına şiddete tepki için 13. hafta maçlarına yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktı.

25.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:05

Profesyonel Ligi Serie A'da bu hafta oynanan maçlarda futbolcular yanaklarında kırmızı boya ile maça çıkarak kadına şiddete tepki gösterdi.

"KADINA ŞİDDETE KIRMIZI KART"

İtalya Serie A liginde forma terleten futbolcular 13. hafta maçlarına yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktılar. Bir şirketin organize ettiği "Kadına Şiddete Kırmızı Kart" kampanyası dahilinde yanaklarındaki kırmızı boya ile maçlara çıkan oyuncular kadına şiddete dikkat çektiler.

ALKIŞ TOPLADI

Aralarında Cristiano Ronaldo, Federico Higuain , Franck Ribery gibi yıldız isimlerin de olduğu futbolcular, bu duyarlı davranış için kamuoyu tarafından alkış toplarken, kampanya sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte takdir toplayan o görüntüler;

Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı

İtalya Serie A, Futbol, İtalya, Spor


HABER YORUMLARI (1)
AD:müslüman olaydın ronaldo abi
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
14:36 Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kara bulutları dağıttı
14:34 Muaythai şampiyonlarından Hacıcaferoğlu'na ziyaret
14:23 UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
14:21 Napoli karıştı, başkan çıldırdı! Eljif Elmas...
14:19 Curling Milli Takımı'na davul zurnalı karşılama
14:12 Emina Jahovic'ten ayrılan Sadettin Saran'ın, Defne Samyeli ile ilgilendiği iddia edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:37:15