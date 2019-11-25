Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı

İtalya Profesyonel Futbol Ligi Serie A'da bu hafta oynanan maçlarda futbolcular yanaklarında kırmızı boya ile maça çıkarak kadına şiddete tepki gösterdi.

"KADINA ŞİDDETE KIRMIZI KART"

İtalya Serie A liginde forma terleten futbolcular 13. hafta maçlarına yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktılar. Bir şirketin organize ettiği "Kadına Şiddete Kırmızı Kart" kampanyası dahilinde yanaklarındaki kırmızı boya ile maçlara çıkan oyuncular kadına şiddete dikkat çektiler.

ALKIŞ TOPLADI

Aralarında Cristiano Ronaldo, Federico Higuain , Franck Ribery gibi yıldız isimlerin de olduğu futbolcular, bu duyarlı davranış için kamuoyu tarafından alkış toplarken, kampanya sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte takdir toplayan o görüntüler;