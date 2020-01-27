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Yıldız Genç Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yıldız-Genç Yerel Lig 4. Etap Müsabakaları tamamlandı.

27.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:25Yıldız Genç Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü, Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yıldız-Genç Yerel Lig 4. Etap Müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Yıldız ve Genç raketlerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları şu şekilde:

"Genç Erkekler

1. Mehmet Ali Karaboğa

2. Utku Koca

3. Ömer Kasım Bulut

4. Halil İbrahim Sarı

Genç Kızlar

1. Altınay Hatun Bulut

2. Birsen Yerli

3. Ayşe İzel Bilgiç

4. Zeynep Sıla Duman

Yıldız Erkekler

1. Yasin Akdağ

2. Berat Bölük

3. Enes Yavuz

4. Talha Yavuz

Yıldız Kızlar

1. Melike Aksu

2. Sena Karagöz

3. Ceren Kahraman

4. Emine Eroğlu - KAYSERİ

Yıldız Genç, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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