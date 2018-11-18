Yıldız Görevi

CELAL UMUT EREN
Fransız oyuncu, yeni sistem içerisinde ikinci ve üçüncü bölge arasına yazıldı. Tüm enerjisini hücum bölgesine harcaması istenen 34 yaşındaki futbolcunun, Chelsea
'de Eden Hazard
ile Liverpool
'da Sadio Mane'nin görevini alması amaçlandı. Fenerbahçe
'de Mathieu Valbuena
'nın yakaladığı çıkış herkesin yüzünü güldürüyor. Geldiği günden bu yana beklentilerin yüksek olduğu Valbuena, sönük geçen Aykut Kocaman
ve Phillip Cocu
dönemlerinden sonra Erwin Koeman ile sürpriz bir şekilde başarıyı yakaladı.
Koeman idaresinde 3 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 3 asistle takımının 6 golünün 5'ine direkt katkı yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun bu başarısında ilginç bir detay ortaya çıktı.
Koeman'ın takımın başına geçmesiyle 4-4-2 ile 4-2-3-1 arasında bir sistem belirleyen sarı-lacivertlilerde, Fransız oyuncuya özel bir görev ayarlandı.
Bu görevin ayarlanmasında Hollandalı teknik adamın hem geçmiş deneyimi etkili oldu hem de futbola olan bakış açısı öne çıktı. Valbuena'nın yeteneklerinin üst düzeyde olduğunu düşünen 57 yaşındaki çalıştırıcı, güncel futbol bilgileri ve geçmişte yaptığı metotları uyguladı.
Aynı yolu izledi Southampton
'da 2014-15 sezonunda kardeşi Ronald Koeman
ile çalışırken şu anda Liverpool oyuncusu olan Sadio Mane'yi benzer görevde kullanıp yıldızlaştıran Hollandalı hoca, Valbueana'da da aynı yolu izledi.
Ayrıca şu anda Chelsea'de Eden Hazard'ın Maurizio Sarri yönetiminde parladığı bölge ile Jurgen Klopp
'un Liverpool'da Mane'yi kullandığı yere Valbuena da Fenerbahçe'de monte edildi.
Sarri'nin dile getirdiği, 'Enerjiyi hücuma saklama' ve 'İkinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki 25-30 metrelik alanda' oynama tanımları sarı-lacivertli oyuncuya uygulandı.
Valbuena da görev aldığı maçlarda serbest role gelip, hücumun her alanına kaydı ve ofansif bölgedeki liderliği aldı. Valbuena'nın fizik kondisyonunu da hep göz önünde tutan Koeman, enerjisini doğru kullanması için oyun sürelerini belirledi.
Gol katkısı
Erwin Koeman ile Mathieu Valbuena, 3 maçta 2 gol 3 asist yaparak ciddi bir çıkış yakaladı. Benzer rolde oynayan Eden Hazard, Chelsea'de 14 maçta 8 gol 4 asist yaptı. Mane de Liverpool'da 16 maçta 7 gol atıp 1 asiste imza attı.
Chelsea,Liverpool,Mathieu Valbuena
18 Kasım 2018 Pazar 09:05