Yıldız Gümüş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU SEYDİLER belediye başkan adayı olan Yıldız Gümüş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU SEYDİLER ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yıldız Gümüş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU SEYDİLER adayı Yıldız Gümüş kimdir? BTP KASTAMONU SEYDİLER adayı Yıldız Gümüş yüzde kaç oy aldı?

Yıldız Gümüş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU SEYDİLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Yıldız Gümüş SEYDİLER ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. SEYDİLER ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Yıldız Gümüş adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU SEYDİLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.