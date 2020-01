Yıldız, "Hak-İş sendikal hareketin belirleyici aktörüdür"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ'in yarım asrı geride bırakan bir Konfederasyon olduğunu belirterek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Türkiye 'deki sendikal harekete damgasını vuran bir konumdayız. Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve belirleyici bir aktörüyüz" dedi.HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı"nın ikincisi Erzurum'da gerçekleştirildi.Erzurum Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, MEMUR-SEN Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve HAK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve üyeleri katıldı."Konfederasyonlar Sendikal Harekette Kimliğin Adıdır"HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, "Sendikal hayatta hangi konfederasyonla birlikte mücadele ettiğinizin çok büyük bir önemi vardır. Konfederasyonlar sendikal harekette bir kimliğin, bir adresin adıdır. HAK-İŞ'in ilkeleri, prensipleri bizim için vazgeçilmezdir ve bağlayıcıdır. Mücadelemizin şeklini, şemalini veren konfederasyonumuzun ilkeleridir" dedi."Sendikal Hareketin Belirleyici Aktörüyüz"HAK-İŞ'in yarım asrı geride bırakan bir Konfederasyon olduğunu belirten Yıldız, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Türkiye'deki sendikal harekete damgasını vuran bir konumdayız. Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve belirleyici bir aktörüyüz. Bunu kuruluş ilkelerimizi her gün geliştirerek, güçlendirerek ve yenileyerek geliştirdik. Bundan sonra da aynı güç ve ivmeyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu."1976'da Yakılan Işık Katlanarak Devam Ediyor"1976 yılında HAK-İŞ'i kuranların mücadelesinin bugün de geçerli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kurucularımızın heyecanı bugün de HAK-İŞ'te hala geçerli. O gün yakılan ışık bugün katlanarak devam ediyor. Bizim temel ilkelerimiz katılımcılık, diyalog, uyum ve iş birliğidir. En temel ilkelerimiz işçi-işveren menfaat paralelliğidir. HAK-İŞ olarak diğer konfederasyonlardan farklı olarak bir ilke ortaya koyduk. Kuruluşumuzdan itibaren bir dünya vizyonumuz var" ifadelerini kullandı."Sendikacılık Kolektif Bir Eylemdir"HAK-İŞ'in kurulduğu günden itibaren ilkelerine bağlı olarak bir mücadele gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldız, "İlkelerimizi sadece sendikal olarak değil, aynı zamanda demokratik ilkelere de saygılı olarak gerçekleştiriyoruz. Çünkü demokrasiyi en geniş, en özgür ve en katılımcı anlamda gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ olarak itiraz etmekle beraber teklif, öneri ve çözüm getiren bir konfederasyonuz. Bu noktada diğer konfederasyonlardan ayrışmış bulunuyoruz. Bunun için de bugün yolumuza hızla devam ediyoruz. Konfederasyonumuz hızla büyüyor ve bu büyümeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü sendikacılık bir ekip işidir. Sendikacılık kolektif bir eylemdir" diye konuştu.HAK-İŞ'in çalışma hayatında, siyasi hayatta, Türkiye'nin kalkınması konusunda ve uluslararası konularda önemli bir sorumluluk aldığını söyleyen Yıldız, "HAK-İŞ bu konularda politika geliştirmiş, mücadele etmiş ve bunların çoğunda da başarılı olmuştur. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki süreçte de örnek teşkil edecek girişimlerde bulunmuştur. Kadın konusu da bunların başında gelmektedir" dedi."Faaliyetlerimiz Avrupa 'da Örnektir"HAK-İŞ'in örgütlenme modelinin Avrupa'da ve dünyada örnek olduğunu anlatan Yıldız, "Birçok faaliyetimiz Avrupa'da ve dünya sendikal hareketinde örnektir. Taşeron sistemine karşı çıkışımız, özelleştirmeye karşı verdiğimiz mücadele bütün dünyaya örnektir" şeklinde konuştu."Türkiye'de ve Dünyada Zirvedeyiz"HAK-İŞ'in kadın konusunda önemli bir görüş ortaya koyduğunu dile getiren Yıldız, "Kadın konusunda Türkiye'de ve dünyada zirvedeyiz. Bütün benliğimizle, düşüncemizle, yüreğimizle, kalbimizle ve politikalarımızla önemli bir başarıyı ortaya koyuyoruz. Sloganımızla, ifadelerimizle, kendi kimliğimizle, anlayışımızla ve ortaya koyduğumuz politikalarımızla bugün ileri ve örnek bir noktadayız. Bunu da eylemlere dönüştürüyoruz. 1 Mayıs kutlamalarımızla, Dünya Kadınlar Günü toplantılarımızla, ulusal konulardaki eylemlerimizle örnek bir durumdayız. Bu konularda kendi modelimizi ve anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın buna ihtiyacı var" diye konuştu.HAK-İŞ'in kadın konusunda önemli bir ilkeyi gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "HAK-İŞ olarak 'Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik' dedik. Bizim kültürümüze, inancımıza ait bir ifadeyi ortaya koyduk. Bu ifade Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Kurulu'nda başlık olmuştur. Avrupa tarafından sahiplenilmiş bir başlık olmuştur" dedi."Kadın Konusunda Yeni Modellere ve Örneklere İhtiyaç Var"HAK-İŞ'in temel bakışının kapasitesini güçlendirmek olduğunu söyleyen Yıldız, "Bizim yapmaya çalıştığımız şey kendimizi geliştirmektir. Sendikal değerlerimizi ve anlayışımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu yüzden HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu'nda 90 tane genel kurul kararı aldık. HAK-İŞ'in her konuda söyleyeceği bir söz vardır anlayışından hareketle bu mücadeleyi verdik. HAK-İŞ olarak sadece sorunlara itiraz eden değil aynı zamanda daha iyiyi arayan bir Konfederasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her konuda olduğu gibi kadın konusunda yeni modellere ve örneklere ihtiyaç var. Kendimizi okumak ve yenilemek durumundayız. Genel kurul öncesinde geliştirdiğimiz 'Medeniyetler ittifakından Sendikal İnşaaya' sloganımız Avrupalı sendikacılar tarafından çok beğenildi. Kendi kültürümüzden yararlanarak sendikal harekete yeni bir şeyler katmış olmamızı çok anlamlı ve değerli bulduklarını söylediler" diye konuştu.HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, yaşadığımız toplumda kadının oldukça büyük bir yeri ve konumunun olduğunu belirterek, "Bizler için kadınlar bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Gerek çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta kadın emeğini takdir etmeden geçemeyiz. Bugün Erzurum'da gerçekleştirilen eğitim programının verimli geçmesini diliyorum" dedi.HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak Türkiye genelinde çeşitli illerde eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Bugün de OLEYİS Sendikamızın ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleştiriyoruz" dedi.Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi'nin Türkiye'de ve dünyada kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, eğitim programında gerçekleştirilecek eğitimler hakkında bilgi verdi.Programda ayrıca Konfederasyonumuza bağlı OLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ulusoy ve MEMUR-SEN Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş birer selamlama konuşması yaptı.Programda, "Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar, İş ve Aile Yaşamının Uyumu, Toplu İş Sözleşmesi, Sendikal Harekette Kadın ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Faaliyetleri" konularında sunumlar gerçekleştirildi.Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. - ERZURUM