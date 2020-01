Yıldız Holding 2020'de "çift haneli, organik" büyüme hedefliyor

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, 2020'de çift haneli büyüme performanslarını devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, "Başta atıştırmalık olmak üzere gıda ve perakende işlerimiz odağımızda kalmaya devam edecek." dedi.Mehmet Tütüncü, AA muhabirine Türkiye ekonomisi ve holding açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.Bir bisküvi çeşidiyle 1944'te başladıkları yolculuklarına 300'den fazla markayla devam ettiklerini anlatan Tütüncü, gıda ve gıda dışı alanda bu kadar geniş ürün portföyüne sahip tek Türk şirketi olduklarını söyledi.Tütüncü, 130'dan fazla ülkede 300'ün üzerinde marka, 65 bin çalışan, 5 bin 200 tedarikçi, 2 bin 900 çiftçi ve 400 distribütörle faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, dünya geneline yayılmış 68 fabrikaya sahip olduklarını, bunun 45'inin Türkiye'de bulunduğunu ifade etti.Yıldız Holding olarak 2020'de de ana işlerine yatırım yapmaya devam ederek çift haneli büyüme hedeflediklerini ve organik büyümeye odaklandıklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:"2018'de konsolide brüt satışımız 54 milyar lira oldu. 2019'da çift haneli büyüme göstererek yılı 65 milyar lirayı aşan bir ciroyla kapatıyoruz. 2020'de bu performansımızı devam ettireceğimizi düşünüyorum. Başta atıştırmalık olmak üzere gıda ve perakende işlerimiz, odağımız olmaya devam edecek. Bu doğrultuda portföyümüzü de sadeleştiriyoruz. Atıştırmalık işinde 2020'de global rekabette güç kazanmaya devam edeceğiz ve bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Türkiye, İngiltere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri en büyük pazarlarımız olmaya devam edecek."Tütüncü, geçen yıl alınan tedbirlerle 2020'de Türkiye'de ekonomiye ilişkin beklentilerin pozitif olacağını belirterek, "2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türkiye'nin gelecek dönem kalkınma planlarının ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırması için tüm kesimlere büyük görevler düşüyor. Bizler de Yıldız Holding olarak 2020'de de çift haneli büyüme performansımızı sürdürerek, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.- "Ar-Ge ve inovasyona yatırımlarımız büyümemize katkı sağlıyor"Mehmet Tütüncü, bugün Türkiye'de 5, dünyada ise 8 Ar-Ge merkezine sahip olduklarına işaret ederek, inovatif yaklaşımlarla ürün portföylerini canlı tuttuklarını, tüketicilerin beklentilerine göre karar aldıklarını vurguladı.Türkiye'deki fabrikalarında ürettikleri Godiva ve McVitie's ürünlerini tüm dünyaya ihraç ettiklerinden bahseden Tütüncü, "Bu doğrultuda, ilerleyen yıllarda Türkiye'yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Tütüncü, Ülker Bisküvi olarak üretim yaparak ve ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını, Türkiye pazarı, ihracat ve yurt dışı operasyonlarında yılın ilk üç çeyreğindeki güçlü büyüme trendlerini sürdürdüklerini söyledi.Türkiye'deki verimlilik çalışmalarının maliyet avantajı sağladığını belirten Tütüncü, şunları ifade etti:"Yeni ürünlerimiz ve ürün sinerjileriyle büyümeyi destekliyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar da büyümemize katkı sağlıyor. Diğer taraftan Godiva, yeni kafe konsepti ve 'mass premium' pazardaki potansiyeliyle büyüyecek, yeni ürün ve hizmet anlayışıyla müşteri deneyimini daha mükemmel hale getirecek. Godiva Amerika'da yeni kafe konseptiyle faaliyet gösteriyor. 2020'de yeni coğrafyalara açılarak kafelerin sayısını artırmayı, önümüzdeki 6 yılda tüm dünya genelinde 2 bin kafeye ulaşmayı planlıyoruz. Bununla beraber 2017'de seçilmiş market raflarındaki Godiva serisini de daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."- "Kerevitaş yeni ürün lansmanları ve kategori yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyor"Mehmet Tütüncü, 2020'de Kerevitaş olarak taze dondurulmuş gıda-konserve ve yağ iş birimleriyle her iki pazardaki güçlü liderliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.Bu yıl margarin tarafında ise hedeflerinin tüketici içgörülerine dayalı yeni ürünlerle pazar payı artışını sürdürmek ve liderliklerini pekiştirmek olduğunu aktaran Tütüncü, "Margarin ihracatındaki lider pozisyonumuzu yeni ülkelere girerek güçlendirmeyi hedefliyoruz. Taze dondurulmuş gıda pazarında da SuperFresh markalı ürünler arasında yüzde 56 payla açık ara lider konumunda. Kerevitaş önümüzdeki yıllardaki tüketicileri ve ihtiyaçlarını odakta tutarak yeni ürün lansmanları ve kategori yatırımlarıyla hem taze dondurulmuş gıda pazarını hem de markayı büyütmeyi hedefliyor." dedi.Tütüncü, ŞOK Marketler tarafındaki gelişmelerden de bahsederek, şöyle devam etti:"ŞOK Marketler yılın dokuz ayında 639 yeni mağaza açarak 7 bin mağazaya ulaşırken, 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. 2019'da açtığımız mağaza sayısının 800'ün üzerinde olmasını öngörüyoruz. Türkiye organize toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en büyük ve yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları, gelişmiş Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ve beraberinde devam eden toplam müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu. Bizim Toptan olarak çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, toplam satışlar içindeki payını ve bilinirliğini her geçen gün artıran öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, kurumsal yapısı ve dijital alt yapımıza yaptığımız yatırımlarla bu sahadaki en güçlü oyunculardan biri olmaya devam ederken, gelecekteki ihtiyaçları da öngören bir şirket olmayı sürdüreceğiz."- "İş süreçlerimizin yalınlaştırılarak dijitalleştirilmesini hedefliyoruz"Yıldız Holding CEO'su Tütüncü, gıda dışı işlerini yöneten girişim sermayesi şirketleri Gözde Girişim'in, portföyünde bulunan şirketlerin karlı bir şekilde büyümelerini sağlayacak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.Gözde Girişim'in, satışların yanı sıra maliyet azaltıcı süreç iyileştirmeleriyle karlılığı artırmayı hedeflediğini anlatan Tütüncü, şunları ifade etti:"İşlenmiş et ve ev dışı tüketim sektörlerinde de büyümemizi sürdüreceğiz. Avrupa'nın en büyük entegre et tesislerinden birine sahip, sektörün en güvenilir markalarından biri olan Aytaç olarak hedefimiz şarküteri pazar payımızı iki katına çıkararak sektördeki konumumuzu güçlendirmek. Ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz G2MEksper, önümüzdeki yıllarda enflasyonun üzerinde, çift haneli satış büyümesini koruyarak karlılığını artırmayı ve Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) kanalının tartışmasız lideri olmayı hedefliyor."Tütüncü, Yıldız Holding olarak odaklarında bulunan dijital dönüşümü, tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan uçtan uca bir yaklaşımla ele aldıklarını belirterek, "Halihazırda grubumuz bünyesinde oluşturulan dijital kurul sayesinde, Yıldız Holding ve tüm iştiraklerinin dijital dönüşüm programlarını yakından izliyor, iş süreçlerimizin yalınlaştırılarak dijitalleştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, mobil ve dijital teknolojilerin avantajlarından faydalandığımız yeni iş modellerine de yatırım yapıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding ve bağlı şirketlerin benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu alandaki uygulamalarının bugünkü iş stratejilerinin temelini oluşturduğunu dile getirdi."Mutlu Et Mutlu Ol" söylemleriyle şekillenen sürdürülebilirlik stratejilerini "Dünya", "Toplum", "Ürün" başlıkları altında topladıklarını belirten Tütüncü, bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in sağlık, refah, ekonomik büyüme, eğitim, eşitlik, adalet ve temiz bir çevre gibi geniş kapsamı bulunan 2030 Küresel Hedefler'ine katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.