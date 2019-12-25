Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yıldız Holding, 2018 yılı faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayımladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıldan bu yana hayata geçmiş hedefler ve şirketlerin yenilenen vizyonlarına yer verilen sürdürülebilirlik raporunda grup bünyesindeki dokuz şirket yer aldı.

Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim'in yanı sıra bu yılki raporda Adapazarı Şeker de sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı.

Geçen yıl "israfsız şirket modeli" anlayışıyla hem Türkiye'de hem küresel arenada adımlar atan Yıldız Holding, bu yılki raporda da Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) bağlı olarak hayata geçirdiği stratejilerini paylaştı.

"Gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü, "İsrafsız şirket modeli"yle en büyük hedeflerinin tüketicileri dinleyerek gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atmak olduğunu ifade etti.

Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik anlayışımızı ve stratejimizi, sadece kendi operasyonlarımız ile sınırlı tutmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Türk çiftçisinden başlayarak, tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar ve tüm diğer paydaşlarımız bütünsel bir yaklaşımla ve ortak akılla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası olarak yer alıyor."

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş da bu yıl ikinci kez hazırladıkları Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 2018 yılı boyunca dokuz şirketin başarılı sonuçlarına ve örnek teşkil edeceğine inandıkları çalışmalarına yer verdiklerini belirterek, "2017 yılında kurduğumuz Yıldız Holding Sürdürülebilirlilk Platformu çatısı altında 'Sürdürülebilirlik: Gelecek Nesillere Vaadimiz' söylemini işimizin her aşamasında hatırlayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumlu bir üretim bilinciyle ve sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu'nda şu başlıklar öne çıktı:

"Sürdürülebilir Gelecek için Liderler Zirvesi 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporu'nda, "CEO düzeyinde sorumluluk alma, liderlik ve iş birliği" açısından örnek uygulama olarak yer aldı. Pladis'te üç yılda yedi üretim tesisindeki atık hacmi yüzde 43 azaltıldı. Ülker, karbon salımını hiç artırmadan her yıl büyümesini sürdürüyor. Birim üretim başına su kullanımı yüzde 30 azaltılarak 2024 hedefine ulaşıldı. Silivri fabrikasından düzenli depolama sahalarına gönderilen 40 ton evsel atık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yakma tesisine gönderildi ve atıklardan enerji üretildi. Ülker'de fabrikalardan çıkan atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım oranı yüzde 90'a çıkarıldı. Son 1 yılda 92 ton plastik ve 173 ton kağıt kullanımını azaltıldı.

Enerji ve karbon yönetimi sayesinde son iki yılda, enerji yoğunluğunda yüzde 35, karbon salınımı yoğunluğunda ise yüzde 31 düşüş gerçekleştirildi. 2018'de damla sulama yöntemiyle, yağmurlama sulamaya kıyasla yüzde 37 su, yüzde 30 enerji tasarrufu sağlandı. Bu yıl 5,4 milyon ton su tasarrufu ile yaklaşık 680 bin TL maddi tasarruf ve 1,7 milyon kWh enerji tasarruf edildi. 2018 yılına göre birim üretim başına su tüketimini yüzde 31 azaltıldı. Yeni kurulan atık su arıtma tesisi ile atık suyu yeniden kullandı ve yüzde 44 düzeyinde su geri kazanımı sağlandı. Bu azaltım sayesinde yaklaşık 400 bin TL finansal tasarruf elde edildi. Çiftçilerin gelişimini desteklemek ve yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için şeker pancarı tarımının en uygun koşullarda yapılması ve çiftçilerin bilgilendirilmesi adına Çiftçinin El Kitabını oluşturuldu."

Kaynak: AA