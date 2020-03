Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı ödüllendirdi

Yıldız Holding'in verimlilik temelli en iyi iş uygulamalarını seçtiği 'Senenin Yıldızları 2019'da ödüller 12. kez sahiplerini buldu. Senenin Yıldızları 2019'a Yıldız Holding'e ait şirketlerden 9 farklı kategoride 174 proje gönderildi. Hayata geçirilen inovatif ve verimlilik artıran projelerle Holding genelinde 1.4 milyar TL'lik maliyet avantajı ve büyümeye katkı sağlandı.



Yıldız Holding çalışanlarının yıl boyunca emek verdikleri çalışmalar sonucu ortaya çıkardığı 174 projenin, 9 farklı kategoride yarıştığı Senenin Yıldızları 2019'da kazananlar Holding çalışanları ve üst yönetiminin yer aldığı uzman ve ana jürinin puanlarına çalışanların oylarının eklenmesiyle belirlendi.



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in de katıldığı Senenin Yıldızları 2019'da Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, pladis CEO'su Salman Amin ve Godiva CEO'su Annie Young-Scrivner da birer konuşma yaptı.



Senenin Yıldızları'na katılan projelerin holdinge katkısı 1.4 milyar TL



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker "Bu yıl 12.'sini gerçekleştirdiğimiz Senenin Yıldızları 2019'da çalışma arkadaşlarımızın özverili çabaları sonucunda ortaya çıkan birbirinden başarılı projeler yarıştı. Beş kıtada hayata geçirilen tam 174 proje "Büyümeye Katkı, İnovasyon, Maliyet Avantajı, Liderlik, Amaç Birliği, 0 Hata, Dijital Liderlik, kategorilerinde değerlendirildi.



Projelerin holdingin büyümesine katkısı ve maliyet avantajı ise 1.4 milyar TL oldu. Yıldız Holding çalışanlarının her birine geliştirdikleri projeler ve yıl boyunca gösterdikleri yoğun çabalar için çok teşekkür ederiz. Sürekli verimliliği nasıl artırırız, nasıl maliyet avantajı sağlayacağımızı düşünmek, bu konularda aksiyon alıp somut fayda sağlayan sonuçlara ulaşmak bizim iş yapış kültürümüzün önemli bir parçası. 12 yıldır bu sürecin somut çıktılarını tüm Yıldız Holding Ailesi'yle paylaşıyoruz" dedi.



Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü 'En iyi müşteri odaklı' şirkete



Her yıl merakla beklenen Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü, bu yıl "En İyi Tüketici/Müşteri Odaklı Şirket" başlığı altında verildi. Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker tarafından sahneye davet edilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker takdim etti.



Murat Ülker, "Günümüzde pazarlama dünyasını da yakından etkileyen büyük bir değişimin içindeyiz. Özellikle genç kuşakların tüketim kalıpları geçmişe nazaran çok farklı. Şirketimizin global başarı yolculuğunda bulunduğumuz bölgelerde yer alan müşterilerimizin tüketim kültürünü, alışkanlıklarını, damak tadını anlamak AR-GE çalışmalarımız için çok önemli. Yıldız Holding olarak dijitalleşmeyle beraber değişen tüketici/müşterilerimizin ihtiyaçlarını yorulmadan dinleyerek, anlayarak hareket etmeye ve hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Senenin Yıldızları ödül töreninde konuk konuşmacı olarak yer alan pazarlama dünyasının başarılı fikir lideri Peter Fisk, tüketici odaklı şirketlerin kültürel değerleri hakkındaki konuşmasıyla ilgi topladı.



Mehmet Tütüncü: "Büyümeye devam edeceğiz"



Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ise konuşmasında 2019'un 2018'e göre çok daha iyi biri yıl olduğunu belirtti ve şunları söyledi:



"2019 yılı bizim için büyük ölçüde hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Çift haneli büyüyerek, brüt satışımızı yüzde 18 artırdık ve 62 milyar TL konsolide gelir elde ettik. Başarılarımızı koşulların farkına vararak hareket etmeye, hızlı bir şekilde değişime ayak uydurmaya, çevik olmaya ve tabii ki en çok da çalışma arkadaşlarımıza borçluyuz.



Bu yıl en büyük hedefimiz ise çift haneli büyümemizi devam ettirmek. Ülker'in bölgesel olarak liderliğini korumak, Godiva ve McVities'in küresel pazarlardaki mevcut konumunu sağlamlaştırarak, yeni pazarlara girmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Perakendede de ŞOK Marketler ve Bizim Toptan'la mağaza ve müşteri sayılarımızı artırarak büyümeye devam edeceğiz. Ev dışı tüketimde g2mEksper alanımızda önemli işlere imza atmaya devam ederken Kerevitaş ve Besler'le ise gıda işimizi ihracatta büyüteceğiz. Gücümüzün farkındayız ve yolumuza başarılarımızı katlayarak devam edeceğiz.



Bugün Yıldız Holding çatısı altında tüm dünyada 63 bin 500 çalışanımızla bahsettiğimiz başarılarımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın her birinin gayreti, özverili çalışmaları ve motivasyonları sonucunda karşımıza çıkan sonuçlar hepimizi oldukça tatmin ediyor. Senenin Yıldızları 2019'un tüm katılımcılarını kutluyor ve başarılarımızın en büyük paydaşları olan çalışanlarımıza hayata geçirdikleri projeler için bir kez daha teşekkür ediyoruz."



Ödüller ve kazanan projeler



Kategoriler, kazanan şirketler ve projeleri şöyle:



GOYA: pladis Türkiye - Ülker Bisküvi - "Altınbaşak Çörek Otlu Kinoalı"



0 HATA: Aytaç - Hava Kaybı Yönetimi - "Basınçlı Hava Tasarruf Projesi"



Amaç Birliği: Godiva Çin - "White Rabbit işbirliği"



Lider: Besler Gıda/ Teremyağ - Liderlik Projesi ve pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - "Pozitif Zihinler- Esenlik Yolculuğu"



Büyümeye Katkı: pladis Türkiye - CCC - "Sakız ve Şekerleme Büyümesi: Daha Hızlı - Daha Güçlü - Daha İyi"



İnovasyon: pladis Türkiye - Ülker Çikolata - "Üç Çikolata Bir Arada Dido Trio"



Maliyet Avantajı: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - "Sıfıra Giden Yol"



Dijital liderlik: Bizim Toptan - Starforce



Yönetim Kurulu Başkanı Ödülü: En İyi Tüketici/Müşteri Odaklı Şirket: pladis Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA