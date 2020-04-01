Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding'in start-up'ları desteklemek amacıyla başlattığı hızlandırma programı, 3 farklı start-up'a yatırım yapacak.Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding'in global iş ortağı Sente Foundry ile yürüttüğü programa seçilen girişimciler, pazarlama ve perakende teknolojileri, tedarik zinciri teknolojileri ve tüketici deneyimi konusunda çözümler üretiyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, program kapsamında 500 başvuru arasından detaylı bir çalışmayla ön eleme sürecini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Dünyanın dört bir yanından yeni girişimcileri büyük şirketlerle buluşturan iş ortağımız Sente Foundry ile şubat ayında başlayan 6 haftalık verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte belli süreçleri başarıyla geçerek seçilen yedi start-up'ı sadece dinlemekle kalmadık, onlara Yıldız Holding ve şirketlerinin deneyimini de aktararak mentorluk yaptık. Aralarından seçtiğimiz 3 girişime de program kapsamında yatırım yapacağız. Gelecek dönemde Yıldız Holding olarak, start up'lara verdiğimiz desteği sürdürmek, inovatif proje ve fikirlerle Yıldız Holding şirketlerine destek sağlamayı hedefliyoruz."Yıldız Holding Hızlandırma Programı'na seçilen start-up'lar, VibeVision, TradeMonday ve DeepNeep şirketleri oldu.İkinci döneminin Haziran 2020'de başlaması planlanan program; gıda ham maddeleri, yeni ürünler ve ambalaj alanlarına odaklanacak.

Kaynak: AA