Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Küçük Kızlar Futbol
İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.
8 Ocak-5 Mart 2020 tarihleri arasında Argıncık Futbol sahasında yapılan müsabakalara 6 takımdan 120 sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı keyifli geçen müsabakalar sonucunda; 1 - 75.Yıl İ.M.K.B. Ortaokulu (A), 2 - İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu (A), 3 - Şehit Mehmet Erdoğan (A), 4 - Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu (A) oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ