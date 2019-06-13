Yıldız Kızlar Türkiye
Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe
birinci oldu.Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF) tarafından Kocaeli
Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele etti.
Etkinlikte, Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, ikinci sırada Eczacıbaşı, üçüncü sırada ise Gelişim Koleji yer aldı.
Dereceye giren takımların ödülleri, final müsabakalarının ardından törenle takdim edildi.
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası ise 18-23 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.
Kaynak: AAKocaeli
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